Песков оценил заявление Лукашенко о размещении российских войск в Белоруссии

Из Минска не поступало обращений относительно возможности размещения российских войск в Белоруссии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 30 июля.

«Вы знаете, что это возможно после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия», — сказал он.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в случае угрозы Союзному государству в Белоруссии могут быть размещены Вооруженные силы России. По его словам, если потребуется, войска со всеми видами вооружений будут размещены незамедлительно.

В то же время Лукашенко напомнил, что такой вопрос никогда не обсуждался на уровне президентов, так как необходимости в размещении российских авиабаз на территории Белоруссии не было.

В сентябре в Белоруссии пройдут совместные с Россией военные учения «Запад-2021».

