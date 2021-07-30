Лукашенко не увидел необходимости в обсуждении размещения российских авиабаз

Вопрос о размещении российских авиабаз на территории Боруссии никогда не обсуждался на уровне президентов, поскольку в этом нет необходимости. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях», — сказал он в ходе встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

При этом Лукашенко обратил внимание на то, что Запад вновь выразил обеспокоенность белорусско-российским учениями, которые планируется провести в сентябре 2021 года. «По меньшей мере, смешно это все слышать. Сколько учений они провели у наших границ? Они нас критикуют», — отметил глава государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что со своей стороны Минск не реагирует на создание в Европе большого количества военных баз и не предъявляет никаких претензий.

Ранее политик назвал условие размещения российских войск в Белоруссии. При этом он указал, что на данный момент в этом необходимости нет.

В сентябре в Белоруссии пройдут совместные с Россией военные учения «Запад-2021». Планируется, что в ходе маневров военнослужащие из обеих стран отработают использование группировок войск в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства.