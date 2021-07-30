Попова назвала способ избежать взрывного роста заболеваемости COVID-19 осенью

Вакцинацию от COVID-19 необходимо ускорить, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости осенью. Такой способ назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Конечно, нужно ускориться и еще раньше нужно было бы нам ускориться. На сегодняшний день это остро необходимо (...) чтобы не допустить очередного взрывного роста в осенний период», — уточнила Попова.

По ее словам, летом люди разобщены, находятся в отпусках и на каникулах, а в сентябре все вернутся, пойдут на работу и в учебные заведения. Поэтому в настоящее время необходимо сделать прививку, резюмировала глава Роспотребнадзора.

Ранее она заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, однако есть субъекты, где ситуация стабилизировалась.

В свою очередь, главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в рамках прямого эфира, организованного российским обществом «Знание», назвала способ, позволяющий защитить население от COVID-19. С появлением новых штаммов контагиозность вируса выросла в четыре раза, поэтому для защиты от вируса нужно привить 80 процентов населения, заявила медик.