Российские космонавты обсудили переход в американский сегмент МКС

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) обсудили временный переход в американский сегмент, чтобы специалисты могли проверить топливную систему модуля «Наука». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно переговорам экипажа с Землей, российский космонавт Олег Новицкий обратился к специалисту подмосковного Центра управления полетами с просьбой согласовать с американскими коллегами вопрос о временном размещении 30 июля в ходе операции по приведению топливной системы модуля «Наука» в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на переговоры с Центром управления полетами, сообщило, что двигатели «Науки», пристыкованной к МКС, незапланированно заработали. Для стабилизации МКС были включены двигатели российского корабля «Прогресс», угрозы экипажу не было.

Позже в «Роскосмосе» объяснили, что на станции идет процесс перевода модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС». «Проводится работа с остатками топлива в модуле», — сообщили в пресс-службе.

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС 29 июля. На ней «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции 26 июля.