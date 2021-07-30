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Рогозин ответил на поздравление Маска с пристыковкой «Науки» на МКС

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте ответил на поздравление главы американской компании SpaceX Илона Маска с успешной пристыковкой многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).

«Большое спасибо! И всего наилучшего тебе, Илон!», — написал Рогозин.

Ранее Рогозин прокомментировал ситуацию с модулем «Наука» на МКС. По словам главы «Роскосмоса», на МКС все в порядке, экипаж отдыхает. «На МКС порядок. Экипаж отдыхает. И вам советую», — написал Рогозин.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на переговоры с Центром управления полетами, сообщило, что двигатели «Науки», пристыкованной к МКС, незапланированно заработали. Для стабилизации МКС были включены двигатели российского корабля «Прогресс», угрозы экипажу не было.

Позже в «Роскосмосе» объяснили, что на станции идет процесс перевода модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС». «Проводится работа с остатками топлива в модуле», — сообщили в пресс-службе.

МЛМ пристыковался к МКС 29 июля. На ней «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции 26 июля.

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