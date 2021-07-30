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Стало известно о ругани Путина и Меркель из-за кризиса на Украине

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Фото: Globallookpress.com

Из-за украинского кризиса 2014 года между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель неоднократно начиналась ругань. Хотя со временем политики научились уважать друг друга, их беседы все равно могли быть неприятными. Об этом говорится в биографии Меркель, написанной историком Ральфом Боллманом, цитаты из книги приводит РИА Новости.

Отношения между политиками ухудшились после присоединения Крыма к России. По словам Боллмана, Меркель не желала лично ехать в Москву: канцлер якобы не хотела идти на риск быть униженной Путиным. Потому она лично звонила российскому президенту «десятки раз».

Переговоры носили характер дуэлей. «Они говорили друг другу все в лицо... Иногда они даже кричали друг на друга», — утверждается в книге.

Биография охватывает жизнь Меркель с рождения (1954 года) до начала 2021-го. Особое внимание уделяется ее деятельности на посту главы германского правительства.

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