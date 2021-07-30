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Российские школьницы станцевали на воинском мемориале и попали на видео

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Три российские школьницы устроили танцы под музыку на воинском мемориале «Черный тюльпан» в Екатеринбурге. На видео их снял один из прохожих. Кадры публикует портал E1.

Уточняется, что инцидент произошел накануне вечером — 29 июля. По словам очевидца, девочки решили снять танцевальные видео для TikTok, и «на вид им лет 10». Сам танец на запись не попал, но на кадрах видно, как они бегают и смеются.

Полиция проводит проверку и устанавливает личности тех, кто на видео.

Ранее стало известно, что две школьницы решили пожарить сосиски на Вечном огне в городе Сатка в Челябинской области. Уточнялось, что сам инцидент произошел на улице Славы во вторник вечером, 27 июля. Две девочки, 13 и 14 лет, пришли к мемориалу в память о погибших военнослужащих времен Великой Отечественной войны и стали жарить сосиски. Прохожие пытались их образумить, но безуспешно.

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