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Тихановская встретилась с Кондолизой Райс

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Фото: пресс-служба Тихановской

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с бывшим госсекретарем США Кондолизой Райс в ходе своего визита в Вашингтон. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале политика.

По ее словам, беседа продлилась около 45 минут. Стороны обсудили вопросы давления на белорусский режим, поддержку оставшихся в стране противников президента Александра Лукашенко, а также выстраивание отношений с Японией, Индией и Австралией.

«Это была очень теплая и полезная встреча. Я благодарна Кондолизе Райс за все ее советы. Она прекрасно знает ситуацию в Беларуси и щедро делится своим опытом», — рассказала Тихановская.

Райс также положительно отозвалась о переговорах с белорусским политиком. «Ваша приверженность распространению демократии в Восточной Европе вдохновляет», — написала она в Twitter.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она провела переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником президента Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, американским послом в Белоруссии Джули Фишер и самим главой государства.

В частности, лидер оппозиции просила американского президента помочь белорусам совершить «ненасильственный переход к демократии» и поддержать политических заключенных. «Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой», — сказала Тихановская после встречи.

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