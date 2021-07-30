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Мужчина увидел пропавшую два года назад собаку по телевизору и забрал ее домой

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Житель штата Висконсин, США, воссоединился с пропавшей около двух лет назад собакой после того, как увидел ее по телевизору. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Американец по имени Дуайт (Dwight) увидел потерявшегося питомца по кличке Пэйдей (Payday) в одном из выпусков программы «Возьмите питомца домой». Сотрудники приюта Висконсина показывали животных, которые ищут дом.

Мужчина сразу же связался с телеканалом и рассказал, что хочет забрать одну из собак домой. Тогда телеканал переадресовал его запрос приюту. В тот же день мать Дуайта поехала за Пэйдеем.

Сотрудники приюта запечатлели трогательный момент воссоединения пса с хозяйкой. Выяснилось, что собаку взяли в семью в качестве компаньона для 12-летней дочери Дуайта. Все два года с момента исчезновения Пэйдея девочка переживала потерю «лучшего друга» и не переставала по нему скучать.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас мужчина воссоединился с псом, который пропал около десяти лет назад. Сотрудники приюта обнаружили у пса микрочип и связались с хозяином.

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