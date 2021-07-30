В Кремле прокомментировали встречу Байдена с Тихановской

Встреча президента США Джо Байдена с бывшим кандидатом на выборах президента Белоруссии Светланой Тихановской не повлияет на обстановку в республике, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий приводит ТАСС в пятницу, 30 июля.

По его словам, российская сторона не может и не собирается вмешиваться в политические процессы в США. «С кем встречается президент США — это его суверенное право», — пояснил Песков.

28 июля Тихановская сообщила, что на встрече с американским президентом призвала его помочь сделать республику примером «ненасильственного перехода к демократии». По ее словам, разрешить политический кризис в стране можно только путем новых президентских выборов.

В свою очередь, Байден написал в Twitter, что встреча с лидером белорусской оппозиции стала для него честью и что он поддерживают стремление белорусов к демократии.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она также провела переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и американским послом в Белоруссии Джули Фишер.