Женщина избавила пятилетнюю дочь от моноброви ради защиты от травли в саду

Женщина избавила пятилетнюю дочь от моноброви ради защиты от травли в детском саду со стороны сверстников. Соответствующая история появилась на портале Reddit.

Анонимная пользовательница рассказала, что у ее дочери довольно густая темная монобровь. Однажды в гости к семье приехали двоюродные братья девочки, которые начали дразнить и обзывать ее из-за этой особенности. После этого ребенок начал комплексовать и считать себя уродливым.

По словам женщины, скоро девочка пойдет в детский сад. Чтобы сверстники не начали над ней издеваться, она воспользовалась восковыми полосками и удалила волоски на ее переносице. «Моя дочь была в восторге, глядя в зеркало. Она назвала себя красивой. Мое сердце согревало то, что я увидела ее уверенной в себе, но я напомнила ей, что она всегда прекрасна», — добавила автор поста.

Когда домой пришел отец, девочка побежала показывать ему свою обновленную внешность. Он похвалил ее, однако позже поссорился с супругой. «Он сказал, что это ужасно с моей стороны подчинять пятилетнюю дочь стандартам красоты и что ни одному пятилетнему ребенку не следует корректировать брови воском. По его мнению, она должна была принять решение удалить лишние волоски самостоятельно, будучи взрослой», — объяснила мать ребенка.

Пользователи сети поддержали женщину в комментариях, сказав, что она поступила правильно. «Говорю как женщина, у которой были заметные длинные усы: ваш муж не понимает, что девушки иначе воспринимают растительность на лице и теле», «Мой брат высмеивал меня за то, что у меня была монобровь, хотя она даже не бросалась в глаза. Дошло до того, что я позаботилась о ней сама», «Я бы на твоем месте поступила так же. Дети не должны страдать», — высказывались они.

В апреле девушка оставила густую монобровь на лице вопреки прозвищу «горилла». Жительница графства Беркшир Сидни Акбар (Cydni Akbar) рассказала журналистам, что еще в школе часто сталкивалась с оскорблениями из-за своих густых бровей. Однако повзрослев, она решила противостоять негативным комментариям по поводу внешнего вида и начала вновь отращивать монобровь.