Женщина несколько недель носила в кошельке ключ к богатству и не знала об этом

Жительница Германии несколько недель носила в кошельке ключ к богатству и не знала об этом. Об этом сообщает сайт телекомпании ABC News.

45-летняя женщина, имя которой не раскрывается, купила лотерейный билет за 1,2 евро (104 рубля) и вписала в него семь случайных чисел.

Указанные немкой числа совпали с результатами розыгрыша, прошедшего 9 июня. В результате женщина сорвала джекпот — 33 миллиона евро (2,8 миллиарда рублей).

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«У меня до сих пор кружится голова от мысли, что я беззаботно носила 33 миллиона евро в кошельке в течение нескольких недель», — заявила победительница.

Женщина подчеркнула, что не планирует больше играть в лотерею. «Этого выигрыша более чем достаточно для моего мужа, дочери и меня самой», — пояснила она.

Немка планирует использовать полученные деньги на то, чтобы вести здоровый и экологичный образ жизни.

Ранее сообщалось, что житель американского города Котс, штат Северная Каролина, три недели ходил с миллионом долларов в кошельке (73,4 миллиона рублей) и не знал об этом. Через три недели после розыгрыша мужчина проверил билет и узнал, что ему необходимо посетить штаб-квартиру лотереи.

