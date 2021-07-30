Самый богатый африканец озолотился на цементе

Алико Данготе, которого называют самым богатым африканцем, озолотился на цементе. Крупнейшая африканская компания по производству цемента и строительных материалов Dangote Cement Plc, которой он владеет, продемонстрировала рекордную выручку в первом полугодии, передает Bloomberg.

Причиной рекордного роста послужило восстановление спроса на дома в Нигерии и на всем континенте после ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19.

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Объем продаж Dangote Cement увеличился на 26,1 процента. Чистая прибыль компании выросла на 50 процентов, до 191 миллиарда найр (470 миллионов долларов) с 126,9 миллиарда найр годом ранее, говорится в заявлении Dangote Cement. Согласно данным, собранным Bloomberg, выручка выросла на 44,8 процента, что является самым большим скачком с 2012 года.

По данным Международного валютного фонда, ВВП стран Африки к югу от Сахары в следующем году может вырасти на 4,1 процента по мере восстановления экономики после пандемии. В этих условиях возможно повышение спроса на строительные материалы, поскольку страны инвестируют в строительство дорог, портов и электростанций, чтобы оживить свою экономику. Нигерия планирует потратить 5,6 миллиарда долларов на развитие крупнейшей экономики Африки.