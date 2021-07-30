Россиянам назвали сжигающий во сне жир продукт

Врач эндокринолог-диетолог Анжелика Чиж назвала россиянам продукт, который можно употреблять для сжигания жира во время сна. Ее слова приводятся на сайте «Доктор Питер».

Врач объяснила, что необязательно практиковать голодание на ночь, чтобы похудеть. Для снижения веса можно выбрать правильную еду. По ее словам, можно съесть перед сном два отварных яичных белка. «В нашем организме в ночное время до 12 ночи вырабатывается соматотропный гормон, он и сжигает жир», — рассказала Чиж.

Также эндокринолог отметила, что не стоит исключать некоторые продукты даже в случае диеты. В этот список вошли: нежирное мясо, курица, индейка, рыба, яичные белки, зелень, овощи, злаки, бобовые.

Ранее диетолог назвала правильную недельную порцию сладостей, пиццы и алкоголя. По словам эксперта, пицца, особенно качественная, может быть полезной. Несмотря на это, ее следует есть не чаще одного раза в неделю и внимательно следить за размером порций.