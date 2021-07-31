Эксперт оценил вероятность военного вмешательства Китая в афганский конфликт

Китай будет воздерживаться от прямого военного участия в афганском конфликте, поскольку хорошо понимает историю Афганистана и идеологию радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил профессор исследований мира и конфликтов Упсальского университета Ашок Суэйн.

Суэйн отметил, что Китай может стать основным поставщиком оружия для «Талибана» и оказывать ему военную поддержку. При этом Пекин, скорее всего, не станет делать ставку лишь на талибов и изберет более осторожную политику на афганском направлении. «Как мне кажется, Китай будет использовать Афганистан в качестве катализатора для расширения своей роли и влияния в Центральной Азии», — отметил он.

Эксперт также оценил вероятность втягивания Китая в «афганскую трясину», подобно США и СССР: по его словам, такой риск велик, но Китай, как никто другой, умеет учиться на ошибках других. Тем не менее Пекину может быть сложно добиться от талибов выполнения обещаний, в том числе об отказе в поддержке исламистским группировкам на территории Китая. Суэйн напомнил, что Пакистан уже «потерпел фиаско на этом фронте»: несмотря на все заверения талибов, они продолжали поддерживать террористические группы в Пакистане. «Несмотря на все заверения, данные талибами Китаю, время покажет, повторится история или нет», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И провел встречу с руководителем политического отделения «Талибан» Абдуллой Гани Барадаром. Дипломат отметил, что Китай считает «Талибан» ключевой военной и политической силой в Афганистане. Глава МИД КНР также призвал «Талибан» избегать сотрудничества с «Исламским движением Восточного Туркестана» (террористическая организация китайских уйгуров — прим. «Ленты.ру») и другими экстремистскими группировками. В ответ Барадар заверил, что «Талибан» не позволит никаким группировкам использовать афганскую территорию для нападения на Китай.