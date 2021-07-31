Женщину обвинили в унижении дочери из-за выбора «некрасивого» имени

Мать анонимно рассказала, как ее обвинили в выборе «некрасивого» имени для дочери, пишет Daily Mirror.

Женщина попросила совета в социальных сетях. Она записала дочь как Хани-Шарлотта (Honey-Charlotte). Если первая часть словосочетания в переводе означает «дорогая, милая», то вторая — была использована в честь бабушки. «Мать моего партнера привыкла называть Хани либо «принцессой», либо Лотти. Честно говоря, я ненавижу имя Лотти и сказала ей об этом», — уточнила она.

Недовольная именем внучки свекровь не стала скрывать эмоций. В семье разгорелся спор. Пожилая женщина обвинила невестку в том, что та дала дочери «унизительное» имя. «Она считает, что называться Хани — печально для женщины, и девочка будет ненавидеть меня за это. Напротив, имя Лотти — в ее глазах совершенно нормальное. Так звали прабабушку моего мужа. Отказавшись от такого имени, я якобы оскорбляю всю семью», — добавила автор сообщения. Мать уверена в том, что дочери понравится ее имя, а когда она подрастет, девушка сможет называть себя просто Шарлоттой.

Пользователи разделились на два лагеря. Одни сочли первую часть имени некрасивым. Вторые обвинили женщину в усложнении вопроса. «Вы все называете этого ребенка по-разному, что у меня кружится голова. Почему нельзя просто выбрать одно и использовать его?» — не поняли проблему девушки пользователи. «Я бы даже собаку так не стала называть. Что она будет чувствовать, когда ее имя придется писать в документах, к примеру, в больницах или при приеме на работу», — добавил еще один юзер. Другие встали на защиту матери. «Она выберет имя, которое ей нравится, когда станет старше», — написал комментатор.

Ранее пользователь Reddit под ником UncleVoldy рассказал, что его не пускали в Россию из-за слишком длинного имени, которое состоит из 41 буквы (два имени и четыре фамилии). В итоге мужчине пришлось обратиться в консульство и заплатить 120 евро за экспресс-визу (около 10,5 тысячи рублей).