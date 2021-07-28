Мужчину не пускали в Россию из-за слишком длинного имени

Пользователь сайта Reddit под ником UncleVoldy поделился историей, которая случилась полтора года назад. Мужчина рассказал, что его не пускали в Россию из-за слишком длинного имени, которое состоит из 41 буквы (два имени и четыре фамилии). В итоге мужчине пришлось обратиться в консульство и заплатить 120 евро за экспресс-визу (около 10,5 тысячи рублей).

По словам UncleVoldy, он с друзьями хотел приехать в Санкт-Петербург из Эстонии на Новый год. Они остановились на границе в городе Нарва, где проверяют паспорта и визы для въезда в Россию.

Женщина, проверяющая документы, несколько раз внимательно и серьезно посмотрела на автора истории, после чего позвала своего начальника, который заставил UncleVoldy пройти за ним в кабинет. «Он сказал мне сесть, положил мои бумаги на стол, схватил свой телефон, начал что-то писать, а после положил его так, чтобы я прочел написанное. Это был перевод Google с русского на английский, в котором говорилось "Ваше имя неверно. Вы должны уйти"», — рассказал мужчина.

Оказалось, что имя не совпадало с тем, что было заявлено в онлайн-форме. Автор истории пытался разобраться в сложившейся ситуации, однако начальник пограничного контроля объяснил, что для решения проблемы необходимо обратиться в консульство в Нарве и заплатить 120 евро за экспресс-визу. Более того, консульство открывалось только на следующий день, поэтому друзьям пришлось переночевать на границе.

С консулом удалось выяснить, что ошибки в онлайн-форме допущено не было — длинное имя автора истории просто в нее не поместилось. Тогда консул отправил UncleVoldy в ближайшее туристическое агентство, где могли помочь.

Через два часа после обращения мужчине позвонила сотрудница туристического агентства и с радостью сообщила, что у них все получилось: «Мы сделали это! Мы добавили точку в одно из ваших имен, и это сработало!» — сказала она. Тогда автор истории оплатил 120 евро за экспресс-визу и все-таки успел на автобус до Санкт-Петербурга.

