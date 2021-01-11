Выявлены самые популярные имена любителей авантюрных путешествий

Самыми популярными именами среди любителей авантюрных путешествий оказались Джен и Крис. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного туристической компанией Undiscovered Destinations.

В ходе эксперимента эксперты проанализировали более полутора тысяч комментариев людей, совершавших поездки или походы в необычные места, и выявили наиболее распространенные среди них имена. Так, в первую десятку вошло одно женское имя, Джен (второе место), и девять мужских — Крис, Майкл, Дэниэл, Питер, Джон, Стив, Энди, Пол и Джеймс.

При этом аналитики составили отдельный рейтинг наиболее популярных имен поклонниц приключенческих путешествий. Среди них, помимо Джен, оказались Сара, Мария, Сьюзан, Кэрол, Лиза, Анна, Карен, Эмма и Хелен.

Ранее в июне были определены десять туристических достопримечательностей, снимками которых чаще всего делятся в Instagram скучающие по путешествиям туристы. Наиболее популярными оказались египетские пирамиды (отдельно пользователи выделили Большого сфинкса в Гизе), остров Бали, греческий курорт Санторини, парки развлечений «Волшебное королевство» и «Дисней Уорлд», Эйфелева башня в Париже, Бруклинский мост, а также площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке.