Российские гандболистки вышли в четвертьфинал Олимпиады

Российские гандболистки вышли в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Женская команда одержала победу над француженками в матче группового этапа Игр и досрочно вышла в плей-офф соревнований. Встреча завершилась со счетом 28:27 (15:17) в пользу россиянок.

27 июля женская сборная России по гандболу потерпела разгромное поражение от Швеции во втором матче группового этапа на Олимпиаде в Токио. Встреча завершилась со счетом 36:24 в пользу скандинавской команды. После этого первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов раскритиковал действия россиянок и тренерского штаба.

Сборная России — действующий победитель Олимпиады. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро команду возглавлял Трефилов.

