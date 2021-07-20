Российская гандболистка описала «скромные условия» в олимпийской деревне в Токио

Российская гандболистка Владлена Бобровникова описала бытовые условия в олимпийской деревне в Токио. Пост доступен в блоге спортсменки на Sports.ru.

Бобровникова подчеркнула, что в Токио условия «очень скромные», особенно на фоне Олимпиады в Рио-де-Жанейро. «Нет ни телевизора, ни холодильника, ни кухни. Совершенный минимализм», — отметила россиянка. Она также обратила внимание на небольшие совмещенные санузлы.

При этом Бобровникова подчеркнула, что считает себя неприхотливой в быту. Она отметила и положительные стороны жизни в Токио. «Красивая территория, шикарный вид — мне важно, когда вокруг красота. Вкусная еда, удобная кровать», — добавила 33-летняя гандболистка.

Российским гандболисткам предстоит игра уже 25 июля. Отечественные спортсменки встретятся с командой Бразилии.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.