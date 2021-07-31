Онколог предупредил об опасности родинок в интимной зоне

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев предупредил об опасности развития меланомы из-за родинок в интимной зоне. По его словам, пациенты зачастую не хотят показывать образования в таких местах, а потому слишком поздно узнают у развитии у себя серьезного заболевания. Об этом специалист рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В области анального канала, паховых складок, где чаще всего присутствует постоянное трение, соприкосновение белья, она (меланома) часто бывает. Именно у таких пациентов она диагностирована на поздних стадиях за счет того, что люди стесняются идти к врачу, показать, лишний раз задать вопрос», — пояснил Пылев.

По его словам, люди, удаляющие кожные образования в салонах красоты или в косметологических кабинетах, редко проходят гистологическое исследование (исследование ткани под оптическим микроскопом, позволяющее определить тип новообразования и его характеристики — прим. «Ленты. ру»).

«К нам такие пациенты приходят уже с метастатическими поражениями. Зачастую мы даже не может понять, что послужило первоисточником, потому первичную опухоль не находим. Начинаем собирать анамнез, и уже тогда выясняем, что несколько лет назад было удаление родинки, гистологии не было», — рассказал онколог и подчеркнул, что после удаления любого кожного образование нужно сдавать материал на гистологию.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил главные признаки меланомы. По его словам, следует обратиться к дерматологу, если на коже имеются родинки с нечеткими границами и неодинаковым окрасом, преимущественно голубоватого или темного цвета. Такие родинки обычно изначально превышают шесть миллиметров и быстро растут.