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На Кубани проверят сообщения о пострадавшей после вакцинации семье

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Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

Росздравнадзор проверит информацию о семье из Краснодарского края, которая, согласно сведениям СМИ, пострадала после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Отмечается, что соответствующая проверка будет проведена по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Ранее региональным газетам стало известно о том, что на Кубани умерли три человека, которые ранее привились от COVID-19, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии. При этом все они — члены одной семьи, и каждый имел основания для медотвода от вакцинации.

31 июля бывший заведующий лабораторией центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов заявил, что рекорд смертности от коронавируса в России в июле связан с приходом «дельта»-штамма. Он отметил, что хуже уже не будет.

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