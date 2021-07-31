Советовавший меньше есть россиянам депутат отчитался о доходе в ноль рублей

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, который советовал россиянам «поменьше питаться» в кризис, задекларировал в 2020 году доход в ноль рублей. Это следует из данных, опубликованных на сайте собрания.

Согласно декларации о доходах, депутат владеет квартирой площадью 66,6 квадратного метра. Две квартиры площадью от 80 до 200 квадратных метров находятся в пользовании его двух несовершеннолетних детей.

В 2019 году депутат задекларировал 0,04 рубля годового дохода.

Гаффнер получил мандат в 2010 году. Широкую известность он приобрел в январе 2015 года, когда посоветовал россиянам меньше питаться в кризис. Такой совет он дал гражданам, которым не хватает денег на еду. Гаффнер утверждал, что его слова были неверно поняты.

В июле 2016 года суд признал Гаффнера банкротом по иску Россельхозбанка. Позднее свердловский арбитраж освободил его от уплаты 160 миллионов рублей долга. Годом позже за сокрытие доходов его оштрафовали на четыре тысячи рублей.

В 2017-м Свердловский областной суд лишил Гаффнера диплома о дополнительном образовании.

