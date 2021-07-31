Добронравов рассказал о продолжении «Сватов»

Российский актер Федор Добронравов рассказал о продолжении комедийного сериала «Сваты». По предположениям, седьмой сезон выйдет осенью 2021 года. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам Добронравова, режиссер сериала Андрей Яковлев решил снимать седьмой сезон после писем поклонников и количества просмотров сериала на YouTube, которое достигло 2,5 миллиарда. Съемки затянулись на пять лет из-за переездов и приостановки процесса.

Добронравов подчеркнул, что в сезоне должно было быть 16 серий, но «из-за коронавируса и геополитических процессов на нашей земле» в итоге сняли около девяти серий. «В Украину поехать не могли, сняли в Белоруссии, наверное, шесть серий, но остановились из-за коронавируса. Андрей пообещал, что в конце осени они, наверное, выйдут. История замечательная, и снималась в любви. Все герои остались. Ценность сериала в том, что это единственные нити, соединяющие нас с Украиной. Политика политикой, но люди там так любят сериал. На площадке не было ни одного случая, чтобы кто-то чего-то сказал», — пояснил артист.

Актер высказался о выходе нового сезона и в марте 2021 года. Тогда Добронравов опроверг слухи о том, что седьмая часть телешоу якобы выйдет на экраны в июле. По его словам, на лето были запланированы оставшиеся съемки. «По-любому на экраны он выйдет не раньше следующей зимы», — отметил Добронравов.