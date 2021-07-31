Российский ресторатор рассказал о борьбе с «пьющими только чай» эскортницами

Основатель группы компаний White Rabbit Family Борис Зарьков в интервью Тине Канделаки на телеканале RTVI рассказал о программе по борьбе с эскортницами, пьющими только чай в ресторанах. Выпуск опубликован на YouTube.

Зарьков заявил, что в его рестораны эскортниц не пускают. «У нас специальная программа по борьбе с такими девушками. Все на резерве приходят. Мы просто определяем стол, бронь — в черный лист. Они не дозвонятся до нас никогда. Вот они сидят там вчетвером-вшестером, пьют чай или один салат на всех», — пояснил ресторатор.

Ранее 31 июля менеджер эскорт-агентства Артемия Берта раскрыла новый вид мошенничества на свиданиях. По ее словам, девушки приглашают мужчин в рестораны, на которые работают, чтобы там их «клиентам» выставили крупный счет за еду. Представитель агентства отметила, что подобный способ обмана пришел в Россию из Азии, а жертвами мошенничества зачастую становятся иностранные граждане.

Чтобы не нарваться на мошенников, Берта посоветовала мужчина самим выбирать места для свиданий и относиться более избирательно к новым знакомствам.

