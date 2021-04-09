Модель рассказала о популярной схеме вовлечения девушек в проституцию

Популярные манекенщицы рассказали о популярной схеме мошенничества, с помощью которой девушек вовлекают в проституцию. Интервью с ними публикует британский портал The Sun.

Английская модель Борбала (Borbala) рассказала журналистам, что ей часто поступают предложения об эскорте в личные сообщения в Instagram. По ее словам, мошенники также приглашают девушек на съемки под видом фотографов, после чего заставляют их употреблять наркотики, чтобы шантажировать в дальнейшем.

«Я слышала множество историй о том, как девушек подсаживают на наркотики. Один раз меня пригласили в другую страну на фотосессию, а потом ее организатор пропал — кто знает, что бы случилось, если бы я была наивной и поехала туда», — пояснила она.

Материалы по теме «Это женский инстинкт самосохранения» Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся? Все прозрачно Мужчины в юбках, голая грудь и русский дух: как прошли Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне

Борбала добавила, что мужчины нередко предлагают ей стать ее спонсорами. Так, например, некоторые заявляют, что будут платить ей 500 долларов (38 тысяч рублей) в день за откровенные фото. «Однажды мужчина хотел перевести мне пять тысяч долларов, чтобы я полетела с ним в Дубай», — вспоминает героиня материала.

Вдобавок манекенщица отмечает, что многие соцсети стали похожи на сайты знакомств или порталы для заказа проституток. «Знакомые постоянно твердят мне о плюсах работы эскортницей — но это та же проституция», — заключила Борбала.

В марте женщина раскрыла плюсы продажи откровенных фото в сети вопреки нападкам родных. По словам Джессики Смайерс (Jessica Smyers) создание аккаунта на OnlyFans изменило ее жизнь к лучшему. Например, ей удалось заработать достаточно денег, чтобы съехать от родителей, а также полностью обеспечивать дочь.