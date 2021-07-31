Полицейские приковали россиянина к забору и оставили до приезда скорой помощи

В Екатеринбурге полицейские приковали мужчину к забору и оставили его так на полчаса, до приезда машины скорой помощи. Видео инцидента публикует E1.RU в субботу, 31 июля.

Один из очевидцев произошедшего возмутился отношением правоохранителей к задержанному. «Люди ходят и смотрят на него, как будто это выступление в цирке. (...) Полицейские, приковавшие его, сидят в машине. В телефонах. Никуда не торопятся», — сказал он.

Как объяснил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, гражданин оказался в наручниках, потому что причинял себе вред из-за злоупотребления наркотическими веществами.

«Вчера вечером несколько жителей района обратились за помощью к представителям МВД в связи с тем, что на улице неизвестный на тот момент мужчина неадекватно себя ведет: пьет воду из лужи, бьется головой об машины. В одной из них он разбил стекло», — рассказал Горелых.

По его словам, в наручниках мужчина пробыл до приезда бригады скорой помощи.

