На Украине адвокат в знак протеста приковал себя наручниками в суде

Адвокат Валентин Рыбин, который приковал себя в знак протеста наручниками в здании Краматорского городского суда, уже сутки ожидает назначения заседания по делу об убийстве жителя Авдеевки, которое в 2017 году совершил сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет «Страна.ua».

По его словам, запланированное судом еще в июне заседание срывается самими же судьями. Рыбин пытается вынудить назначить новую дату заседания в ближайшее время.

«В заседании планировалось допросить ряд важных свидетелей обвинения, но... Признаться, я впервые сталкиваюсь с сопротивлением самого суда, всячески не желающего исполнять свою прямую обязанность — рассматривать дело!» — заявил адвокат.

Ранее Рыбин раскрыл подробности уголовного дела, открытого по факту убийства жителя Авдеевки Владимира Еремина сотрудником СБУ. Так, майор Вадим Федорчук обвиняется в том, что в марте 2017 года, будучи пьяным, он вместе с двумя военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины выкрал, а затем забил до смерти горожанина.