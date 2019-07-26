Занявшего чужое место пассажира приковали наручниками к инвалидной коляске

Занявшего чужое место пассажира сняли с рейса и приковали наручниками к инвалидной коляске за отказ вернуться в свое кресло. Видео происшествия публикует The Independent.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Americal Airlines, следовавшем из аэропорта Далласа Форт-Уорт в Лос-Анджелес. Мужчина должен был лететь в кресле у прохода на 36 ряду, но вместо этого сел у окна с другой стороны от прохода.

Бортпроводники попросили его вернуться на свое место, но он ответил: «Даже если сейчас сюда придет полиция, я все равно останусь сидеть в этом кресле. Мне по *** [наплевать]!». Через некоторое время он встал и начал кричать: «Это мое место. Заткнитесь. Заткнитесь».

На это бортпроводница ответила ему, что он не имеет права ни с кем разговаривать, так как его сняли с рейса. Однако мужчина отказался покидать свое кресло. Четверо полицейских силой посадили его в инвалидную коляску и приковали его к ней наручниками.

На кадрах видно, как мужчина кричит, ругается и сопротивляется действиям полиции. Несмотря на это, его не стали арестовывать после того, как вывели из самолета.

Из-за инцидента вылет самолета задержали на 45 минут.

Ранее в июле пассажирка самолета ударила своего парня ноутбуком по голове из ревности к попутчице и попала на видео.

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