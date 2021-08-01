В Кабардино-Балкарии сель заблокировал 180 туристов в альплагере

Сошедший в Кабардино-Балкарии сель перекрыл дорогу к альплагерю «Безенги» в Черекском районе, где находятся 180 туристов. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

По данным спасателей, среди заблокированных в лагере туристов есть 10 детей. На территории дежурят два спасателя Эльбрусского вертолетного поисково-спасательного отряда МЧС России. На место происшествия также направлена оперативная группа МЧС России.

Отмечается, что работы по расчистке селя начнутся в 06:00 в понедельник, 2 августа. С наступлением светлого времени суток будет организована временная пешая переправа для туристов.

Ранее туристы одного из базовых лагерей Эвереста сняли на видео надвигающуюся на них мощную лавину. За несколько минут до схода снега группа туристов успела вернуться в лагерь с акклиматизационного выхода в горы.