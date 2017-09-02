Один из пропавших без вести после схода селя в Приэльбрусье найден мертвым

Один из трех пропавших в Приэльбрусье людей найден мертвым после схода селевого потока. Судьба остальных по-прежнему неизвестна. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщает ТАСС.

По словам источника в экстренных службах Кабардино-Балкарии, погибший пока не опознан, но личность предварительно установили, исходя из описания. Судьба еще двоих пропавших не выяснена.

Из-за разгула стихии несколько населенных пунктов, в том числе курорт Эльбрус, остались без газа. В зоне ЧП находятся около 400 человек, в том числе 22 ребенка. 114 отдыхающих, в том числе около 50 иностранцев, эвакуированы.

Люди пропали без вести после падения трех автомобилей в реку. Всего в машинах было пять человек, двоих удалось спасти сразу. Среди потерявшихся — глава администрации селения Эльбрус Муса Джаппуев, ехавший к месту ЧП.

Сель сошел примерно в 2:50 ночи на 1 сентября с ущелья Адыл-Суу. В результате несколько участков автодороги смыло.