Девушка-боец UFC из США рассказала о безденежье из-за MMA

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Шеянни Байс выиграла бонус за победу над бразильянкой Глорией Де Паула. Об этом сообщает MMA Fighting.

За успех на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Байс получила бонусные выплаты в размере 50 тысяч долларов. Американка отметила, что невероятно рада такому повороту событий, и рассказала о жизни в безденежье из-за выступлений в MMA.

«Всю жизнь из-за своей приверженности к этому вида спорта мне не хватает средств. Но это того стоит — ведь я люблю драться. Это невероятно получить чек на 50 тысяч долларов. Конечно, супруг захочет, чтобы мы отложили, но мне хочется купить хоть какие-то мелочи в дом, для наших питомцев», — заявила американка. Она также заявила, что на данный момент является должником. По ее словам, 20 тысяч долларов из 50 выигранных ей придется отдать сразу после поединка.

Байс выступает в профессионалах с марта 2018-го. На ее счету шесть побед и два поражения.