Россиянку заподозрили в осквернении «Города мертвых» в Северной Осетии. Как сообщает «Кавказ. Реалии» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) со ссылкой на региональное управление МВД, в полиции уже начали доследственную проверку по факту видеоролика из архитектурно-этнографического комплекса.

«В ее действиях усматриваются признаки преступления по статье 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения")», — рассказал представитель полиции. Сейчас в правоохранительных органах устанавливают личность нарушительницы.

Поводом для проверки послужило видео, на котором девушка достает из склепа человеческую кость.

В 2019-м житель Пятигорска во время посещения «Города мертвых» достал из склепа черепа, сфотографировался с ними и опубликовал снимки в Instagram. В его отношении возбудили уголовное дело.

Старинный некрополь, расположенный в Даргавсе, включен в список ЮНЕСКО как объект культурного наследия.