Эксперт назвала способные заменить россиянам доллар валюты

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева в беседе с агентством «Прайм» назвала валюты, способные заменить россиянам доллар в инвестиционном портфеле.

По словам эксперта, лучше отдать предпочтение созданию диверсифицированной корзины из шести мировых валют, по отношению к которым рассчитывается индекс DXY. Речь идет о евро, канадском долларе, британском фунте стерлингов, швейцарском франке, японской йене и шведской кроне. Последние две используются в качестве защитных инструментов в периоды турбулентности на финансовых рынках, добавила Зайцева.

Однако она пояснила, что на среднесрочном горизонте евро может уступать американской валюте из-за различий в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕБЦ). Зайцева также отметила, что китайский юань может оказаться под давлением, поскольку для Китая характерен высокий уровень долговой нагрузки в корпоративном сегменте. По словам аналитика, на рынке имеется непроверенная информация о том, что США могут ограничить своим фондам инвестиции в Китай. В случае подтверждения данных слухов может произойти ослабление китайской валюты к доллару.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов назвал валюту, которая способна резко подорожать.