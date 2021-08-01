Эксперты оценили законопроект о лишении прав людей с серьезными заболеваниями

Законопроект МВД о лишении прав по состоянию здоровья содержит больше плюсов, чем минусов. Об этом РБК рассказали эксперты.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в качестве примера привел людей с алкогольной или наркотической зависимостью. По его мнению, такие люди будут вынуждены либо расстаться с пагубной привычкой, либо с водительским удостоверением. Он также отметил, что межведомственное взаимодействие, при котором медицинские организации сами информируют ГИБДД о найденных у водителей заболеваниях, напрашивалась давно. Так же считает партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто. Подобная база необходима, как и доступ к ней полиции, отметил он.

Ранее стало известно, что российским водителям больше не придется предоставлять ГИБДД справки о состоянии здоровья, поскольку их автоматически будет передавать Минздрав. Если у автомобилистов обнаружат серьезные заболевания, несовместимые с управлением машиной, то их временно лишат прав.