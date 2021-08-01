Москвичам пообещали возвращение тепла

В ближайшие дни в столичный регион вернется теплая погода. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в воскресенье 1 августа температура воздуха прогреется до 26-28 градусов. В то же время погода будет облачной, москвичам пообещали кратковременные дожди. В понедельник 2 августа температура в Москве достигнет 27-29 градусов, в Подмосковье — до 31 градуса. Это на пять градусов выше климатической нормы, отметил Вильфанд.

Он также добавил, что к многолетним значениям температурный режим в столичном регионе вернется с 3 августа. При этом погоду будет обуславливать преимущественно антициклон. В первую половину недели жителей Москвы и области ждут кратковременные осадки и температура 21-26 градусов.

Ранее Вильфанд пообещал россиянам теплую погоду в августе. Он отметил, что на всей территории страны температура воздуха в третьем летнем месяце будет держаться около или выше нормы.