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Метеорологи Египта предупредили о жаре до 46 градусов

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Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press

Метеорологи Египта предупредили, что на страну надвигается аномальная жара, которая продержится как минимум две недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Генерального управления метеорологии страны.

Как рассказали специалисты, аномально высокая температура установилась во всем регионе Восточного Средиземноморья. По их словам, именно она привела к лесным пожарам в Турции. В самом Египте местами температура превышает 40 градусов.

Так, в течение недели в Каире ожидается до 40-44 градусов, в Шарм-эш-Шейхе — до 42-44 градусов, а на юге Египта, где расположены популярные у туристов города Асуан и Луксор, — до 46 градусов. При этом влажность воздуха при этом может достигать 85 процентов в столице, и 60 процентов на юге Синая.

Отмечается, что волна жары продержится в стране ровно две недели. Метеорологи призвали избегать длительного нахождения под солнечным светом без защиты, в том числе и из-за экстремально высоких уровней ультрафиолетового излучения днем.

Россия возобновит авиасообщение с курортами Египта по маршрутам МоскваХургада и Москва — Шарм-эль-Шейх с 9 августа.

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