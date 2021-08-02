В Великобритании выпустили монеты с Алисой в Зазеркалье

В Великобритании выпустили монеты, посвященные книге английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», рассказывается на сайте Королевского монетного двора. Героиня изображена в компании других персонажей — близнецов Траляля и Труляля.

В 2021 году отмечается 150-я годовщина со дня публикации этого произведения, продолжения «Алисы в Стране чудес». «Написанная Чарльзом Лютвиджем Доджсоном, более известным под псевдонимом Льюис Кэрролл, история рассказывает об уникальном и впечатляющем путешествии Алисы в Зазеркалье, где все устроено наоборот, а логика перевернута с ног на голову», — отмечается на странице, посвященной новинке.

На сайте коллекционные монеты можно приобрести. Цены варьируются от 65 до 2440 фунтов в серебряном и золотом варианте. Купить предлагается и монеты из обычного сплава улучшенного качества, которые стоят от 13 до 20 фунтов. Также ранее Королевский монетный двор выпустил коллекцию, посвященную первой книге, «Алисе в Стране чудес».

В конце апреля в Великобритании представили и самую большую золотую монету за более чем 1000-летнюю историю чеканки денег. Экземпляр, как сообщало BBC, весит почти десять килограммов.