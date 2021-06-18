В США выпустят монеты с известными женщинами

Монетный двор США выпустит четвертаки (монеты номиналом в 25 центов) с изображением известных американских женщин. На деньгах увековечат писательницу, космонавтку, лидера нации чероки, пишет Associated Press.

По данным Монетного двора, с 2022 по 2025 год будет действовать новая программа чеканки на четвертаках, которая призвана отметить вклад женщин в историю США. По словам представителей монетного двора, героями проекта станут выдающиеся женщины разного этнического, расового и географического происхождения.

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В первый год выпустят монеты с изображением знаменитого поэта и мемуариста Анжелы, первой женщины-активистки племени Чероки (индейцев) Вильмы Манкиллер, Аделины Отеро-Уоррен — лидера избирательного движения Нью-Мексико, Салли Райд — первой женщины из США, побывавшей в космосе, Анны Мэй Вонг — первой китайско-американской голливудской актрисы.

«Мы благодарим Монетный двор США за признание Вильмы и других женщин. Настоящая ценность этой монеты — вдохновение, которое она приносит прекрасной половине человечества», — сказал муж Вильмы Манкиллер, которая умерла в 2010 году, Чарли Соап.

В России периодически чеканят необычные монеты, но чаще всего они носят коллекционный характер. В 2019 году Банк России выпустил в обращение памятные деньги в честь 75-летия Победы. На трехрублевой серебряной монете изобразили ветерана в парадной офицерской форме. К 50-летию советского мультфильма «Дед мороз и лето» в том же году выпустили три тысячи серебряных монет.