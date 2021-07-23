На Балканах назрела вражда из-за Теслы

Народный банк Сербии обвинил власти Хорватии в «узурпации культурного и научного наследия сербского народа» после того, как там захотели выпустить монеты с изображением ученого Николы Теслы, передает Bloomberg.

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В Центробанке Сербии также отметили, что предпримут необходимые действия, чтобы доказать Евросоюзу (ЕС) неуместность этого предложения. Назревающая на Балканах вражда касается предложения Хорватии поместить изображение Николы Теслы на 10-, 20-, и 50-центовые монеты евро в честь того, что страна станет членом еврозоны в 2023 году. Также Хорватия разместит на монетах другого номинала остальные национальные символы. На монете в два евро появится шаховница (клетчатое поле), в один евро — куна (хорватская монета), на некоторых евроцентах — глаголица.

Этнический серб Никола Тесла родился в 1856 году на территории Австрийской империи в городе Смилян, который сейчас принадлежит Хорватии. Спор Белграда и Загреба связан с тем, кто из них может использовать образ ученого.

Хорватия является членом Евросоюза с 2013 года, однако до сих пор в стране используется не евро, а национальная валюта хорватская куна. Сербия не входит в состав ЕС, но подала заявку на членство в 2009 году. Ожидается, что страна присоединится к ЕС до 2025 года.

Никола Тесла внес существенный вклад в создание устройств, работающих на переменном токе. Современники называли его человеком, который изобрел XX век. Большую часть жизни Тесла провел в США.

В честь ученого назван американский производитель электромобилей Tesla. Основатель компании и один из богатейших людей планеты Илон Маск называл себя большим поклонником Николы Теслы.