Монету с профилем отрекшегося от престола ради любви короля продали на аукционе

На аукционе в Лондоне продана уникальная монета — бронзовый пробник пенни с профилем Эдуарда VIII, который так и не стал королем. Как сообщает The Sun, с молотка она ушла за 133 тысячи фунтов (165 тысяч долларов), что почти вдвое превышает эстимейт. Имя владельца раритета не разглашается, известно только, что он — частный коллекционер.

Большой интерес для нумизматов монета представляет, в том числе, потому, что она никогда не была в обращении. Медные пенни выпустили как пробники к коронации монарха, однако он отрекся от престола. В Королевскую коллекцию пенни включили в 1938-м. Такие монеты не часто появляются на аукционах, в последний раз это было в 1978-м. Лот поставил рекорд на торгах. До этого самой дорогой монетой, проданной на аукционе, был пенни с изображением Георга V 1933 года: в 2016-м ее купили почти за 89 тысяч долларов (72 тысячи фунтов).

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Эдуард VIII правил Великобританией всего 10 месяцев (с 20 января по 11 декабря 1936 года), его коронация так и не состоялась, массовое производство монет не стали начинать. Монарх добровольно отрекся от престола, чтобы у него была возможность жениться на разведенной Уоллис Симпсон, против брака с которой выступал парламент. После отречения Эдуарда VIII на трон взошел его брат Георг VI — отец нынешней королевы Елизаветы II.

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