Названа стоимость самой дорогой монеты в мире

Одну из самых редких монет в мире — золотой динар, датированный 732 годом нашей эры — выставили на торги. Как сообщает The Daily Mail, начальная стоимость лота составляет 1,5 миллиона фунтов (1,88 миллиона долларов).

В настоящее время в мире насчитывается порядка десятка таких монет: большинство находятся либо в частных коллекциях, либо в музеях. «Эта монета великолепна. Она не только прекрасно сохранилась, но и является удивительной редкостью и важным историческим документом», — сказал эксперт по исламским монетам Стивен Ллойд. Золото, из которого сделан динар, добыто в руднике неподалеку от Мекки, функционирующем до сих пор. Торги намечены на 24 октября.

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В конце сентября на торгах в Лондоне с молотка ушла уникальная монета — бронзовый пробник пенни с профилем Эдуарда VIII, который так и не стал королем. Как сообщает The Sun, с молотка она ушла за 133 тысячи фунтов (165 тысяч долларов), что почти вдвое превышает стартовую цену. Медные пенни выпустили как пробники к коронации монарха, однако он отрекся от престола.

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