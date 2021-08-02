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В ЕС полностью вакцинировали 60 процентов населения

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Фото: Matthias Rietschel / Reuters

В Евросоюзе полностью вакцинировалось от коронавируса 60 процентов населения. Об этом объявила у себя в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Полная вакцинация защищает нас от COVID-19 и всех его вариантов. Давайте сохранять бдительность. Давайте вакцинироваться! Ради собственного здоровья и чтобы защищать других», — написала фон дер Ляйен.

27 июля стало известно, что более 70 процентов жителей европейского блока получили как минимум одну дозу вакцины.

Весной глава ЕК жаловалась на перебои с поставками вакцины и отметила, что Европа устала быть «козлом отпущения». Она раскритиковала компании, производящие вакцину, в частности AstraZeneca, за темпы производства. Фон дер Ляйен заявила, что компания не хранила дозы препарата, когда начала производить его в Европе. На фоне проблем с поставками росла смертность от коронавируса в Европе.

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