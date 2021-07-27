В Евросоюзе вакцинировали большую часть населения

В Евросоюзе вакцинировали большую часть взрослого населения — 70 процентов жителей объединения получили хотя бы одну дозу прививки от коронавируса. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сайте.

Полностью вакцинированы 57 процентов взрослого населения ЕС. По словам главы Еврокомиссии, в странах объединения достаточно доз вакцин от коронавируса.

Она также призвала людей как можно скорее сделать прививку и напомнила об опасности заражения новым «дельта»-штаммом. «ЕС сдержал свое слово и выполнил свои обязательства», — написала фон дер Ляйен.

Весной глава ЕК жаловалась на перебои с поставками вакцины и отметила, что Европа устала быть «козлом отпущения». Она раскритиковала компании, производящие вакцину, в частности AstraZeneca, за темпы производства. Фон дер Ляйен заявила, что компания не хранила дозы препарата, когда начала производить его в Европе. На фоне проблем с поставками росла смертность от коронавируса в Европе.