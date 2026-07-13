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19:37, 13 июля 2026Экономика

Дубай нашел способ поставлять нефть в обход Ормузского пролива

FT: Дубай DP World построит порт на востоке ОАЭ ради поставок в обход Ормузского пролива
Вячеслав Агапов

Фото: Ben Job / Reuters

Государственная компания эмирата Дубай DP World построит новый порт и контейнерный терминал на востоке Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). О найденном способе поставок нефти и других товаров в обход Ормузского пролива сообщает Financial Times (FT).

Планируется, что новая инфраструктура снизит зависимость эмирата от его флагманского хаба Джебель-Али.

После эскалации конфликта США и Ирана активность в крупнейшем контейнерном порту региона Джебель-Али сократилась на 90–95 процентов. Это подтолкнуло DP World к поиску альтернативы для отгрузок международным партнерам.

«У нас есть собственный план, и мы очень активно изучаем возможности на восточном побережье с точки зрения DP World. Это своего рода страховочная мера на случай, если что-то пойдет не так», — цитирует FT представителя компании.

После выхода Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) страну перестали связывать квоты на добычу и экспорт сырья. В итоге Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) в июне перешла к масштабной распродаже сырья, добываемого в Персидском заливе. Открытие Ормузского пролива, считают эксперты, может поспособствовать еще большему наращиванию отгрузок сырья из ОАЭ в обозримом будущем.

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