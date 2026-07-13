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19:43, 13 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Возможность Украины подготовиться к самой тяжелой зиме оценили

Политолог Безпалько: Подготовка Украины к зиме зависит не от премьера, а от помощи Запада
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Подготовка Украины к предстоящей зиме зависит не от кандидатуры будущего премьер-министра страны, а от перспектив продолжения финансовой помощи Запада. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» озвучил политолог Богдан Безпалько, комментируя перспективы назначения на пост украинского премьера главы корпорации «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого.

«Подготовка к зиме зависит как от тактики Вооруженных сил (ВС) России, так и от иностранной помощи, в каком объеме она будет поступать, как она будет контролироваться, будет ли она вообще поступать вот именно в области гражданской инфраструктуры», — подчеркнул эксперт.

Безпалько усомнился в версии отставки бывшего премьера страны Юлии Свириденко из-за необходимости подготовки к зиме и возможным ударам ВС России по объектам энергетики и подчеркнул, что она являлась лишь исполнителем. Он отметил, что Киев при любом сценарии будет испытывать нехватку денег на восстановление инфраструктуры, в том числе и из-за коррупционных схем.

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Политолог отметил, что на посту премьера Свириденко не вела самостоятельных внешнеполитических переговоров и не контролировала распределение получаемой международной помощи. По его мнению, процесс расхищения помощи Запада Киеву продолжится и после перестановок в правительстве.

26 июня министр энергетики Украины Денис Шмыгаль призвал граждан готовиться к тяжелой зиме. По мнению чиновника, этот сезон будет тяжелым независимо от продолжения боевых действий.

Ранее издание «РБК-Украина» заявило со ссылкой на источники в политическом и военном руководстве страны, что решение Зеленского о смене премьер-министра Украины связано с подготовкой к будущей зиме, которая, по прогнозам, будет тяжелее предыдущей из-за ожидаемых ударов ВС России по энергетике. Одним из факторов могла стать серия ударов по украинским АЗС.

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