Мужчина показал простой способ скрыть залысины на голове

Мужчина раскрыл способ скрыть залысины на голове и порадовал подписчиков. На размещенный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах пользователь с никнеймом @kegs97 показал укладку, которая помогает ему спрятать лысеющую линию роста волос на лбу. В первую очередь, блогер помыл и высушил локоны феном. После этого он распылил коричневую краску для волос на лысые участки кожи головы, чтобы визуально замаскировать их. Далее с помощью утюжка для укладки мужчина выпрямил волосы и сформировал челку, чтобы прикрыть ею закрашенные участки. В конце он закрепил прическу с помощью геля и лака для волос.

«Нет, я не стесняюсь своих залысин, просто я хочу выглядеть как можно лучше», — объяснил блогер. Пользователи сети поблагодарили его за лайфхак в комментариях под постом. «Мне нравится финальный результат! Надо показать своему мужу», «Молодец, что осмелился и поделился этим способом с нами», «Здорово, что ты чувствуешь себя уверенно, рассказывая такое! Прическа выглядит великолепно!» — писали они.

В марте женщина облысела из-за гормональных средств и нашла способ исправить внешность. 20-летняя Ханна Джарра (Hannah Jarrah) решила сделать микроблейдинг — процедуру мануального татуажа, создающего имитацию волосков на коже. Джарра показала свою голову до и после процедуры. Так, перед сеансом у девушки были видны проплешины около пробора на макушке. После микроблейдинга ее волосы стали визуально гуще, а все залысины исчезли.