Двух детей без одежды нашли в захламленной российской квартире

Двух детей обнаружили без одежды в захламленной квартире в Ульяновске. Спасателей вызвали прохожие, которые заметили в окне маленькую девочку. Фотографии квартиры, в которой были найдены дети, опубликовали в группе «Сейчас в Ульяновске».

На кадрах видно, что квартира завалена хламом и мусором, а дети там находятся без одежды.

В министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области сообщили, что мать воспитывает детей одна. Кроме того, семья не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. В настоящее время органы опеки собираются обратиться в суд с требованием о лишении россиянки родительских прав.

Уточняется, что пятилетний мальчик был отправлен в социально-реабилитационный центр, а его трехлетняя сестра — в больницу для обследования. Их здоровью на данный момент ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье шесть детей-маугли месяц жили на улице без еды, воды и одежды. Им пришлось воровать одежду, вывешенную на просушку местными жителями.