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Соседи рассказали о шести найденных в погребе под Москвой детях-маугли

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Кадр: соцсети

Шестеро детей-маугли, которых обнаружила жительница поселка Брикет под Рузой в своем погребе, раньше жили в квартире своего отца, но в 2020 он умер, и всю семью выгнали на улицу. Такие подробности о найденных детях рассказали соседи. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам соседей, у найденных под Москвой детей есть столичная прописка. Поэтому семерых (один из них жил с матерью, а другие вели бродячий образ жизни) временно изъяли в московскую больницу.

Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская рассказала, что дети находятся в удовлетворительном состоянии. Также нет информации, что мать детей злоупотребляла алкоголем.

«У меня на руках документы, переданные из органов опеки Подмосковья — их сотрудники ни разу лично не зафиксировали, что женщина во время их визитов была пьяная. Поэтому всю эту информацию нужно проверять», — сказала Ярославская.

На многодетную 45-летнюю мать заведено уголовное дело по статье 156 УК РФ ( «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Ранее сообщалось, что шесть детей-маугли месяц жили на улице без еды, воды и одежды. Выяснилось, что в семье семеро несовершеннолетних детей, их мать — москвичка, отец погиб несколько лет назад. Спустя какое-то время мать нашла сожителя в Подмосковье и переехала к нему. Уточняется, что она стала выпивать. Старшего ребенка сожитель матери пустил жить в квартиру, а остальных выгнал на улицу. Жители поселка стали замечать, что у них пропадает одежда, вывешенная на просушку, оказалось, что их воровали дети.

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