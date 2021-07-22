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Стали известны подробности обнаружения шести детей-маугли в погребе под Москвой

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Кадр: Telegram-канал «112»

Стали известны подробности обнаружения шести детей-маугли в погребе в подмосковной Рузе. Оказалось, что они месяц жили на улице без еды, воды и одежды, сообщает Telegram-канал 112.

Выяснилось, что в семье семеро несовершеннолетних детей, их мать — москвичка, отец погиб несколько лет назад. Спустя какое-то время мать нашла сожителя в Подмосковье и переехала к нему. Уточняется, что она стала выпивать.

Старшего ребенка сожитель матери пустил жить квартиру, а остальных выгнал на улицу.

Местные жители сначала не обращали внимания на беспризорников. Пока стояла жаркая погода, они купались на речке и рядом с ней спали. Но когда начало холодать, у соседей стали пропадать вывешенные для просушки одежда и одеяла. Оказалось, что их воровали дети.

Спящими на территории своего дома их обнаружила хозяйка, но когда приехала полиция, все разбежались. На поиски детей-маугли ушли почти сутки. 20 июля они были доставлены в один из столичных распределительных центров.

Ранее сообщалось, что найденным детям от 6 до 16 лет.

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